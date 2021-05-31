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Любимое место отдыха: Кейт и Уильям предпочитают уезжать на северо-запад Англии

Неделя такого отдыха обойдется в 900 фунтов стерлингов.

Любимое место отдыха: Кейт и Уильям предпочитают уезжать на северо-запад Англии
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

У Кейт Миддлон и принца Уильяма есть любимое место отдыха вдали от Лондона. Камбрия – графство на северо-западе Великобритании, где неделя проживания на двоих стоит 900 фунтов стерлингов (почти 94 тысячи рублей). Во время одного из визитов в тот край, герцогиня Кембриджская отметила, что ее семья обожает там отдыхать. Об этом пишет Daily Express.

Графство Камбрия
Графство Камбрия. Фото: Global Look Press

«Я считаю, что времяпровождение на свежем воздухе очень важно и для детей, и для взрослых, чтобы быть счастливыми и здоровыми», — сказала Кейт.

Все трое наследников принца Уильяма любят бродить по сопкам и ходить на озера даже несмотря на то, что в регионе часто идут дожди.

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