«Ребенок-переросток»: американские СМИ унизили принца Гарри

После большого интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, которое вышло в эфир американского телевидения в начале марта, герцог Сассекский дал еще два. В подкасте Armchair Expert он обвинил отца в плохом воспитании, которое сказалось на его жизни.

А в новом сериале Опры вновь высказался в адрес дворца. По его мнению, королевская семья пренебрежительно относилась к Меган, когда та пыталась приспособиться к жизни в Лондоне. Все это вызвало шквал критики в адрес Гарри среди американцев. Высказала свою точку зрения и журналист New York Post Морин Каллахан.

«Мы видим, как ребенок-переросток устраивает эпическую истерику, но суть ее не ясна. Гарри хочет свергнуть королевскую семью? Он вообще знает, чего хочет?», — цитирует автора Daily Express.

Ранее стало известно, что принц Уильям все больше опасается того, что Гарри может рассказать слишком многое о британской монархии.

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