Тайно наслаждалась: стало известно, кто был доволен расколом монархии

Камилла Паркер-Боулз – давняя подруга принца Чарльза все-таки стала его женой в 2005 году. Несомненно, она поддерживала мужа во всем, однако раскол монархии в 2020 году доставил ей удовольствие. Daily Express пишет, что Камилла тайно наслаждалась всем происходящим. Об этом заявлял инсайдер, близкий к королевской семье.

Однако на публике герцогиня Корнуоллская не выдавала своих эмоций, а в одном из интервью даже рассказала, что будет скучать по Гарри и Меган, как и все остальные. Кроме того, известно, что Камилла была особенно близка с экс-актрисой.

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Напомним, герцоги Сассекские решили отказаться от исполнения королевских обязанностей и в прошлом апреле улетели в США. Близ Санта-Барбары они купили свой лом, а позже обеспечили финансовую независимость, заключив контракты на крупные суммы.

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