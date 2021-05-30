Появилось видео скандального поведения Ольги Бузовой на концерте в Волгограде
Видео
Как подобрать идеальный купальник по фигуре
Видео

Уильям и Кейт могут спасти монархию: Елизавета II раздумывает над будущим королевства

Эксперты не перестают предполагать, кто же станет следующим королем Великобритании – Уильям или Чарльз.

Уильям и Кейт могут спасти монархию: Елизавета II раздумывает над будущим королевства
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Муж Елизаветы II, принц Филипп умер 9 апреля. После его смерти королевские эксперты начали всерьез задумываться, будет ли королева и дальше править Великобританией или же откажется от трона. Пока 95-летняя глава монархии не планирует передавать корону и активно работает. Тем не менее, как оказалось, она проводила собрание в семье по этому поводу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

«После всего ущерба, который нанесли принц Гарри и Меган своими интервью, королева уверена, что принц Уильям и Кейт могут спасти монархию», — пишет Gossip Cop.

Принцу Чарльзу, который является первым престолонаследником по закону, такое мнение королевы пришлось не по нраву. «Взбесилась» и жена принца Уэльского, Камилла Паркер-Боулз.

Смотрите также:

Тэги

ЕлизаветаЕлизавета 2Елизавета 2 последние новостиЕлизавета IIКейт Миддлтон и принц УильямПринц УильямПринц Уильям последние новости