В день смерти принца Филиппа к принцу Гарри приходила полиция

Муж Елизаветы II, принц Филипп умер 9 апреля на сотом году жизни. За несколько дней до кончины его выписали из больницы, где сначала лечили от инфекции, а затем сделали операцию на сердце. В мир иной герцог Эдинбургский отошел во сне, будучи в Виндзорском замке. И только спустя почти два месяца с момента его смерти, выяснилось, что в тот день в дом принца Гарри приходила полиция.

Оказалось, что герцог Сассекский не отвечал на звонки. После того, как ему не могли дозвониться несколько раз, в Монтесито был отправлен полицейский патруль, который и сообщил Гарри о кончине деда. Об этом пишет TMZ.

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Напомним, что младший сын принца Чарльза прилетел в Лондон, чтобы проститься с дедом. Однако его холодно встретили на родине. По данным британских таблоидов, отец и вовсе с ним не разговаривал.

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