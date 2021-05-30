«Может далеко зайти»: принц Уильям боится новых высказываний младшего брата

С начала этого года герцог Сассекский уже трижды выступал с новыми заявлениями, касающимися его жизни в королевской семье.

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри. Во время двухчасовой беседы они рассказали о том, что герцогиню во дворце травили из-за цвета кожи. В какой-то момент она даже хотела свести счеты с жизнью, будучи беременной сыном Арчи.

Недавно Гарри вновь дал небольшое интервью, в котором отметил, что хотел сбежать из королевства еще в 20-летнем возрасте. На прошлой неделе герцог опять разоткровенничался, рассказав, что употреблял запрещенные препараты и алкоголь. После всего этого принц Уильям уже боится новых интервью младшего брата.

«Уильям обеспокоен тем, что Гарри может слишком далеко зайти со своими откровениями», — цитирует Daily Mail инсайдера, близкого к королевской семье.

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Напомним, что следующая встреча братьев должна состояться летом. Принц Гарри планирует прилететь в Лондон, где 1 июля будет открыт памятник принцессе Диане.

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