«Снова влюбиться»: Давид Манукян надеется, что скоро сможет оправиться после отношений с Ольгой Бузовой

Бывший избранник артистки Ольги Бузовой — Давид Манукян — рассказал, почему не может вступить в новые романтические отношения.

Оказалось, что знаменитость до сих пор не отошел от предыдущих отношений. Частые скандалы и примирения с телеведущей Ольгой Бузовой сделали Манукяна уязвимым. Теперь Давид не спешит выражать свои настоящие чувства.

«С кем бы я ни появился — тут же считают новой девушкой, даже мою сотрудницу. Но должно пройти время и, может быть, тогда получится отпустить ситуацию и снова влюбиться. Если сразу же начинаются другие отношения, значит, кто-то врал», — призналася артист на «Детской Новой волне».

Также Манукян заявил, что считает Ольгу трудолюбивой и целеустремленной девушкой. У него нет претензий к экс-избраннице. Несмотря на то, что Давид занял место Бузовой в проекте «Дом-2», он не желает зла телеведущей:

«К сожалению, так получилось — мы просто не сошлись характерами, нужно было расстаться во имя своей же любви. Я принял решение и жалеть о нем не вижу никакого смысла. Не стараюсь сделать в ее сторону ничего плохого», — пишет «СтарХит».

Смотрите также: