«Только с сексом можно сравнить то ощущение, когда обнимаешь своего ребенка!»: Ирина Виторган не перестает радоваться счастью материнства

59-летняя возлюбленная артиста Эммануила Виторгана рассказала, с чем может сравнить объятия родных детей.

По словам Ирины Виторган, материнство — лучшее, что может испытать женщина. Дети для нее сравнимы с самым интимным и трепетным моментом в жизни. Жена Виторгана заявила, что мечтала о детях уже давно. Но врачи запрещали ей рожать из-за онкологии. Также неудачные романы и прочие сложности долгие годы лишали Ирину счастья материнства.

«Это такой кайф, вот только с сексом можно сравнить то ощущение, когда обнимаешь своего ребенка!», — призналась Ирина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Муж Виторган согласен с избранницей. 81-летний Эммануил Гедеонович уверен, что именно дети заставляют чувствовать себя молодым. Дочери являются для артиста стимулом к жизни.

«Так что мне еще придется пожить», — поддержал актер свою жену.

Напомним, Ирина и Эммануил Виторган воспитывают двоих дочерей — Этель и Клару. Также у Эммануила Гедеоновича есть дети от предыдущего брака — Ксения и Максим. К слову, старшая дочь Виторгана до сих пор не простила отцу измену ее матери.

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