«Какая женщина!»: Екатерина Волкова в слитном купальнике с сеткой похвасталась стройными ножками

В одной из последних публикаций личного профиля артистки Екатерины Волковой появилось фото из Ялты. Примечательно, что на снимке знаменитость предстала в черном купальнике с полупрозрачными узорами.

Екатерина выбрала для отдыха слитный пляжный наряд. Исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» показала соблазнительные изгибы стройного тела. Актриса запечатлелась на фоне морской волны. Екатерина собрала темные волосы в пучок, а сверху надела солнечные очки, словно ободок.

«Ялта, май, и мы уже открыли сезон. В воду пока не захожу, хотя как пойдет. За несколько часов до спектакля нам все-таки удалось немного поваляться на пляже», — объяснила свое появление в Крыму Екатерина.



Фанаты положительно отреагировали на это сообщение. А красота актрисы и вовсе свела с ума некоторых подписчиков Волковой.

«Невероятно красивая, роскошная, прекрасная девушка», «Фигурка идеальная», «Улыбка сводит с ума», «Катерина, выглядите великолепно, у вас фигура огонь, а сами, как всегда, топ, как фотомодель», «Какая женщина!», «Сексуальная богиня», — восхитились поклонники Екатерины ее стройными бедрами и плоским животиком.

Смотрите также: