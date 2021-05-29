«Эти ноги от ушей!»: Светлана Лобода в длинной шубе и «золотых» ботфортах вышла на сцену

Светлана Лобода одна из самых популярных украинских исполнительниц. Более того, она обладает не только сильным вокалом, но и эффектной внешностью. При любой возможности девушка устраивает тренировки, чтобы быть в форме. При этом она успевает воспитывать дочек Евангелину и Тильду. Благодаря пандемии артистка смогла больше времени уделять наследницам, но недавно она вернулась к активной работе.

Этой весной Лобода регулярно выходит в свет. Она тщательно подбирает наряды для премий и красных дорожек. На музыкальной премии RU.TV девушка впечатлила всех выступлением в алом платье с бахромой. А вот для концерта Big Love Show в Санкт-Петербурге она выбрала еще более смелый образ. Светлана вышла на сцену в золотистом боди, подчеркивающим бедра и белоснежной длинной шубе. Ботфорты золотого цвета дополняли лук.

Певица исполнила один из своих хитов. Позже она скинула шубу и надела косуху с бахромой. Еще несколько песен Лобода исполнила для публики и при этом зажигательно танцевала.

Поклонники пришли в восторг, так как соскучились по артистке. Многие также остались под впечатлением от ее фигуры. «Видим, что вы кайфуете, счастливы вы — счастливы мы», «Какая вы красивая. Выступление — шикарное», «Вам можно и в шубе, королева», «Эти ноги от ушей — безупречны», «Вот это ножки», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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