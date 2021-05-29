«Оль, перед храмом с голым орехом?»: Бузова игриво обнажила бедра на террасе отеля в Волгограде

Телеведущая устроила фотосессию в откровенном купальнике прямо на улице. Она показала все свои прелести, вызвав шквал негодования у поклонников.

Ольга Бузова в этом году пережила расставание с Давидом Манукяном. Вскоре она выпустила новые песни, а также с размахом отметила день рождения, где блеснула в платье с вырезом на пятой точке. Поклонники заметили, что девушка стала одеваться более откровенно. Она даже занялась спортом и теперь все чаще хвастается своей фигурой. В мае телеведущая стала чаще уединятся и отдохнула в Крыму, хвастаясь лишь красивыми видами и изысканными блюдами.

Однако по возвращению в Москву Ольга удивила фанатов, выйдя на сцену Кремлевского дворца в платье с бахромой вместо юбки. Наряд едва прикрывал прелести ее фигуры. А 29 мая она приехала в Волгоград, чтобы дать там концерт. Заселившись в гостиницу, девушка приняла душ и решила устроить фотосессию на террасе. Бузова вышла на балкон в черном купальнике с открытыми бедрами. Она держала руками влажные волосы, вставив на показ округлые изгибы фигуры.

«Это не она. Волгоград, уже собираюсь к вам», — заявила звезда.

Однако многие были шокированы поступком Бузовой. Дело в том, что девушка оголилась на фоне храма. Это возмутило ее подписчиков. «Оля, для чего делать такую фотографию напротив церкви?», «Напротив церкви голая, оригинально. Верующая наша», «Оль, перед храмом с голым орехом?», «Оля, какой позор!», «Опять полуголая и прям на балконе, это же не пляж», «Испанский стыд… на фоне храма», «Оля, сколько можно?» — прокомментировали пост подписчики.

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