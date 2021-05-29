Екатерина Сафарова из «Холостяка» похвасталась сочными «гром»-бедрами в изумрудном платье

Этот наряд уже успел оценить Тимати.

В одном из последних постов личного аккаунта финалистки шоу «Холостяк» — Екатерины Сафаровой — появилось фото фаворитки Тимати в сексуальном малахитовом наряде.

Напомним, финал проекта «Холостяк» уже совсем близок. Две последние участницы телешоу пока хранят молчание и не говорят, кто станет той единственной и неповторимой дамой шоумена.

Отметим, что одна из финалисток продолжила подогревать интерес зрителей. Поскольку чаще стала ходить по светским мероприятиям российской столицы, где и живет Тимати. Недавно Екатерина Сафарова вместе с известной гимнастикой Самирой Мустафаевой и участницей шестого сезона «Холостяка» Галей Чиблис посетила вечеринку.

Для светской тусовки Сафарова выбрала платье, в котором приходила знакомиться с братом Тимура Юнусова — Артемом. Кстати, сам Тимати призналася, что такой оттенок очень идет модели из Испании.

Свой «счастливый» наряд Катя надела и для вечернего мероприятия в Москве. Девушка сделала несколько фото, на которых запечатлела пышные формы. Выгодный ракурс и присборенный материал платья выгодно подчеркнули достоинства Сафаровой.

«Удивительная ночь в Москве», — написала Екатерина в комментариях под фото.

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