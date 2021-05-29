Хороша собой: Барановская в железном корсете и ботфортах на шпильке подразнила хрупкой фигурой

Юлия Барановская не скрывает, что ей нравится путешествовать. Девушка каждый раз выбирает необычные места для отдыха. Не так давно она побывала в Иордании, где увидела красоты пустыни и древних городов. Каждый рах телеведущая представала женственных нарядах, подчеркивающих достоинства ее фигуры. Вернувшись в Москву бывшая возлюбленная Андрея Аршавина продолжила экспериментировать с образами.

Недавно Юлия посетила премию RU.TV, надев парик с пепельными локонами, а на вечеринке фестиваля «Жара» она предстала в комбинезоне цвета фуксия и устроила зажигательные танцы. Теперь телеведущая устроила фотосессию в дерзком образе. Многодетная мама облачилась в облегающее боди. Она подчеркнула талию железным корсетом с шипами. Барановская дополнила образ лаковыми ботфортами на шпильках.

Чокер с бисером и пышные локоны дополняли ее лук. Девушка грациозно позировала на камеру. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Многие восхитились тем, в какой форме находится мама троих детей. «Нереальная», «Какая красота», «Вы прям жрица», «Соблазнительница, как перед вам устоять?», «Эти ноги бесконечные», «Маленькая красотка», «Хрупкая, красивая, привлекательная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: