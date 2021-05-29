«Положительный герой канул куда-то в Лету»: Дарья Повереннова рассказала, почему актеры стремятся сыграть отрицательных персонажей

В одной из последних публикаций личного профиля актрисы Дарьи Поверенновой появилась свежая фотография артистки в струящихся молочных брюках и кожаной куртке. Примечательно, что в таком наряде артистка появилась на премьере фильма «Круэлла».

Дарья напомнила своим поклонникам, что главный герой этого кино не отличается добротой и хорошими поступками. Повереннова призналась, что на премьере перед ней поставили непростую задачу:

«Очень интересный вопрос мне задали вчера на премьере х/ф «Круэлла»: «Почему сейчас популярны отрицательные герои?»».

Как отметила актриса, виновником здесь могут быть излишняя толерантность и размытие границ морали.

«Сейчас все настолько перемешалось, что понять, что хорошо, а что плохо, становится все труднее», — призналась Дарья.

Знаменитость не может не замечать тенденцию в киноиндустрии, при которой положительный герой становится не таким привлекательным. При этом артистка сказала, что ей самой тоже больше нравится вживаться в роль отрицательного персонажа:

«Положительный герой канул куда-то в Лету. Практически все современные киногерои имеют, так скажем, «пятна на своей биографии». А вот почему так, я не знаю… Как артистке, отрицательных героинь играть несомненно интереснее!».

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