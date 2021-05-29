«Кто из этих мужчин удостоился вашего внимания?»: Эвелина Бледанс похвасталась пышным бюстом и длинными ножками в купальнике на яхте

Телеведущая Эвелина Бледанс разместила на своей странице жаркие кадры из Крыма. Примечательно, что на них знаменитость запечатлелась в черном мини-бикини с золотыми узорами.

Бледанс в соблазнительной позе сделала фото в черной шляпе с круглыми полями. К ней Эвелина подобрала купальник в тон. К слову, актриса продемонстрировала еще один купальник цвета ночи. По словам поклонников Бледанс, оба варианта пляжных нарядов эффектно подчеркнули аппетитный бюст знаменитости.

«Поработал — отдохни! Выпустила премьеру спектакля «Супружество, как точная наука» и к морю на пару деньков. Температура воды 15. Но лично для меня это не помеха. Не пускали меня плыть так далеко, но а как же восстановить энергию?! Море и реликтовые скалы, мой идеальный набор! Всем хорошего дня и доброго настроения!», — объяснила свое яркое появление на яхте в окружении подруг и друзей Эвелина.

Поклонники актрисы остались в восторге от сексуальных образов Эвелины:

«Класс! И девчонки, и природа!», «Шикарная фотокарточка», «Кто из этих мужчин удостоился вашего внимания и вашей ласки, о которой многим остается только мечтать», «Шикарная просто», «Девчонки просто супер», «Купальник просто огонь».

Смотрите также: