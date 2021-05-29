«А мама и папа такие молодые»: Рубальская показала, как выглядела в пять лет на кадре с родителями

Поэтесса Лариса Рубальская в Instagram поделилась архивной фотографией, на которой она запечатлена со своими родителями – Алексеем Давидовичем и Александрой Яковлевой. На снимке будущей переводчице всего пять лет. Фотография была сделана в далеком 1950 году.

«Мне 5 лет. А мама и папа такие молодые! На кого я похожа?» Лариса Рубальская

«Вы на этой фотографии на папу похожи. Сразу видно, что папина дочка», «Красивые родители, красивая дочка. Жаль, что жизнь быстро пролетает», «Скорее, вы больше, конечно, на папу похожи. Но есть что-то и от мамы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что родителей Ларисы Рубальской уже, к сожалению, нет в живых. Ее отец ушел из жизни в 1979 году. Мама прожила намного дольше своего супруга. Она умерла в 2007 году. Добавим, что у самой Ларисы Рубальской нет детей. Ее единственный муж также уже ушел из жизни. Стоматолог Давид Розенблат скончался в 2009 году.

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