«А мама и папа такие молодые»: Рубальская показала, как выглядела в пять лет на кадре с родителями

Поэтесса Лариса Рубальская в Instagram поделилась архивной фотографией, на которой она запечатлена со своими родителями – Алексеем Давидовичем и Александрой Яковлевой. На снимке будущей переводчице всего пять лет. Фотография была сделана в далеком 1950 году.
«Мне 5 лет. А мама и папа такие молодые! На кого я похожа?»
«Вы на этой фотографии на папу похожи. Сразу видно, что папина дочка», «Красивые родители, красивая дочка. Жаль, что жизнь быстро пролетает», «Скорее, вы больше, конечно, на папу похожи. Но есть что-то и от мамы», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что родителей Ларисы Рубальской уже, к сожалению, нет в живых. Ее отец ушел из жизни в 1979 году. Мама прожила намного дольше своего супруга. Она умерла в 2007 году. Добавим, что у самой Ларисы Рубальской нет детей. Ее единственный муж также уже ушел из жизни. Стоматолог Давид Розенблат скончался в 2009 году.