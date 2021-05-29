«Счастье быть твоим сыном»: Костюшкин поделился фото с невероятно красивой мамой–манекенщицей

Певец Стас Костюшкин в Instagram тепло и нежно поздравил свою маму Надежду Аркадьевну с днем рождения. Он разместил снимок родительницы из молодости. На фото будущий музыкант с мамой, которая, надо признать, невероятно красива.

«Любимая мамочка, с Днем рождения! Какое счастье быть твоим сыном. Будь всегда такой же красивой, молодой и неугомонной». Стас Костюшкин

«Поздравляем вашу мамочку с днем рождения», «Мама у вас очень красивая. А вы на этой фотографии такой смешной малыш-карапуз», «Очень ваша мама красивая женщина. Удачи ей и здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мама Стаса Костюшкина Надежда Аркадьевна была достаточно известной в Советском Союзе манекенщицей. В 1976 году она сфотографировала Костюшкина для журнала детской моды. На том снимке будущий певец был в желтой рубашке с широким воротничком и в клетчатом черно-белом комбинезоне с изображением животного на груди. Это и стало в какой-то мере стартом творческой карьеры исполнителя.

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