«Старый башмак»: принц Филипп просил королеву отречься от престола

В этом году Елизавета II отметила свое 95-летие. А уже в следующем она будет праздновать еще один юбилей — 70-летие со дня вступления на британский престол. После смерти ее мужа, принца Филиппа, западные издания не раз задавались вопросом, покинет ли королева трон. Но она пока бодро продолжает работать и на покой уходить не планирует. Хотя об этом ей говорил даже муж.

Однажды герцог Эдинбургской посоветовал ей отречься от престола, чтобы не быть, как «старый башмак». Конечно, Филипп сказал об этом в шуточной форме. Ведь никто, кроме него, не мог себе позволить отпускать в сторону королевы подобные колкости. Об этом пишет Daily Express.

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Напомним, Елизавета II и принц Филипп прожили в браке 73 года. Он умер в апреле этого года на сотом году жизни, не дожив до юбилея всего два месяца.

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