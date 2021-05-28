Щедрость: кому достанется наследство принца Филиппа в 30 миллионов фунтов стерлингов

Герцог Эдинбургский умер в апреле этого года на сотом году жизни.

Всего два месяца принц Филипп не дожил до своего столетия. Он умер в Виндзорском замке 9 апреля. Как выяснилось позже, муж Елизаветы II оставил наследство в размере 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее западные таблоиды писали, что деньги достанутся его четырем детям и многочисленным внукам. Теперь же выяснилось, что в завещании указаны другие люди.

Как пишет Daily Express, скорее всего, большая часть наследства перейдет к Елизавете II. Кроме того, деньги унаследуют трое придворных помощников. В их числе личный секретарь принца Филиппа — Арчи Миллер Бейкуэлл, его паж Уильям Хендерсон и камердинер Стивен Ньедожадло. К слову, Хендерсон был рядом с герцогом последние два дня его жизни.

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Напомним, что титул герцога Эдинбургского Филипп получил после свадьбы с Елизаветой II. В браке они прожили 73 года.

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