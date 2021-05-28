Открыла ножки и живот: Ольга Бузова в кожаной мини-юбке и лифе блеснула прелестями на улице

Ольга Бузова не скрывает, что любит притягивать к себе внимание. Она часто участвует в разных шоу и не боится выглядеть смешной. В последнее время девушка стала более закрытой. После ухода из шоу «Дом-2», а также расставания с Давой она предпочитает больше времени уделять отдыху. Недавно девушка отдохнула в Крыму. Она делилась лишь кадрами, на которых танцевала в ванной комнате или позировала в бикини.

Но на днях Ольга не только вернулась в столицу, но и выступила в Кремле. Ее откровенный наряд многих смутил. Теперь телеведущая похвасталась новым образом. Она прогулялась по улице в кожаном лифе и мини-юбке. Сабо и жакет дополняли ее пикантный лук. Артистка держала в руках лимонную сумку Bottega Veneta. Она засветила плоский живот и стройные, загорелые ноги.

«Говорят, что если хочешь, чтобы тебя вспомнили, назови мою фамилию. Не буду говорить какая, вы все ее прекрасно знаете», — заявила звезда.

У нее выдался свободный вечер. Бузова увиделась со своим PR-менеджером. Они стали дурачиться в постели. Молодые люди делали вид, что поют. При этом телеведущая вновь показала свою точеную фигуру.

«Так мы еще не делали», — шутливо сказала она.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится девушка. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто осудил ее за наряд. «Оля, какой крутой лучок», «Мини-юбка обтягивает палочки», «Мужиков завлекая, я вся тут иду такая», «Образ еще тот», «В лифе на улице? Холодно наверно», — стали писать пользователи Сети.

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