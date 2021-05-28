Кругленькая сумма: принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа

Муж Елизаветы II, принц Филипп умер в апреле этого года на сотом году жизни. Позже стало известно, что он оставил своим потомкам наследство в размере 30 миллионов фунтов стерлингов. Часть из этих денег останется и принцу Гарри, несмотря на все его нападки на королевскую семью.

The Sun пишет, что герцог Эдинбургский никогда не злился на своего внука и вряд ли бы стал наказывать его за «плохое поведение». Все деньги будут поделены между четырьмя детьми и внуками Филиппа и королевы. Какая сумма достанется герцогу Сассекскому, не сообщается.

Напомним, что скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри вышло в эфир в начале марта. В тот момент принц Филипп уже находился в больнице. Позже таблоиды писали, что от него скрывали подробности скандальной беседы внука и его жены.

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