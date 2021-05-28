Жить как королева: названы несколько секретов долголетия Елизаветы II

Почти 70 лет Елизавета II находится у британского престола и пока отказываться от трона не планирует. В апреле она похоронила мужа, принца Филиппа, а спустя всего несколько дней после его смерти приступила к своим обязанностям. В мае она побывала в парламенте, а на днях – на авианосце, который назван в ее честь.

В чем же секрет долголетия королевы? На этот вопрос отвечает королевский писатель Брайан Козловски в своей книге «Да здравствует королева!». Его цитирует Women&Home.

В числе первых секретов долголетия – долгие пешие прогулки со своими любимыми корги. Именно ходьба помогает ей на протяжении десятилетий оставаться в отличной физической форме. Любимое хобби, а у королевы это верховая езда, также в списке секретов наравне с алкогольными коктейлями.

К слову, она предпочитает напитки с джином на обед и ужин. И еще один секрет – уединение в тишине и спокойствии. Елизавета II периодически уезжает в свой шотландский замок Балморал.

больше по теме Подарок мужа: Елизавета II почтила память принца Филиппа Накануне королева вышла в свет.

Напомним, что 21 апреля королева отметила свой 95-й день рождения.

Смотрите также: