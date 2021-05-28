Располнел и еле ходит: Игорь Николаев на прогулке в Латвии с трудом преодолел «Босоногую тропу»

Композитор, которому в этом году исполнился 61 год, не очень хорошо выглядит.

Жена композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова в Instagram разместила семейное видео, на котором она вместе с мужем и дочкой преодолевает знаменитую «Босоногую тропу» в Юрмале. У звезд в Латвии шикарный дом. В один из дней они отправились на прогулку.

Надо признать, что музыканту такой поход дался с большим трудом. На кадрах видео видно, что он с трудом преодолевает пешком тропу.

«А что случилось с Игорем Николаевым? Видно, что он располнел и еле ходит», «Очень плохо выглядит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что со своей нынешней женой Игорь Николаев познакомился на прослушиваниях проекта «Народный артист». Юлия Проскурякова на 22 года моложе знаменитого мужа, что, впрочем, не помешало им создать счастливую семью. Когда Игорю Николаеву было 55 лет, то в семье родилась дочка Вероника. От своей маленькой наследницы музыкант и композитор просто без ума.

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