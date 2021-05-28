«И мы счастливы!»: Давид Манукян блеснул «стальным прессом» на фоне логотипа «Дома-2»

Блогер Давид Манукян в Instagram поделился красивой фотографией, на которой он запечатлен на фоне логотипа «Дома-2». Музыкант на снимке в полотенце. При этом у него голый торс и можно увидеть его «стальной пресс» с кубиками. Правда, поклонники определили, что он его сделал с помощью фотошопа.

«И мы счастливы! Встречайте нового ведущего «Дома-2». В эфире с 1 июня. Сколько кубиков насчитали на прессе?» Давид Манукян

«Подсидел Бузову», «Теперь «Дом-2» придется смотреть, получается», «Сначала вы недобрым словом поминали этот проект, а теперь стали его ведущим. Это какое-то лицемерие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Давид Манукян несколько дней назад стал новым ведущим скандальной телестройки. Пикантность ситуации в том, что ранее шоу вела его теперь уже бывшая девушка — певица и телеведущая Ольга Бузова. По словам Манукяна, ему не очень интересно ее мнение на этот счет.

Смотрите также: