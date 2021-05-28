«Как ногу задрала!»: Барановская в эффектном наряде шокировала странными танцами поклонников

Юлия Барановская не скрывает, что ей нравится посещать светские рауты и веселиться. Девушка любит экспериментировать с образами и зачастую носит парики. Она признавалась, что свои волосы не красит и не стрижет, а вот парики помогают ей преобразиться, хоть и не надолго. Так на премии RU.TV она появилась с пепельным каре. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина выглядела эффектно и с удовольствием позировала фотографам.

А позже Юлия стала гостьей и ведущей на pre-party фестиваля «Жара». Она давно дружит с организатором мероприятия Эмином Агаларовым. Для появления на публике девушка выбрала комбинезон с асимметричной баской и лимонные лодочки на шпильке. На этот раз свои волосы она завила, сделав объемную укладку. Барановская успела повеселиться. Во время мероприятия она стала танцевать под «Калинку-малинку» с другом.

Телеведущая ушла в отрыв, задирая ноги. Она показала настоящий мастер-класс по хореографии. Однако многие поклонники были шокированы таким поведением девушки. Нашлись и те, кто восхитился ее растяжкой.

«Чтобы мне так прыгать на шпильках как Юля», «Наряд яркий этого было бы достаточно, Юлечка, скромность тоже украшает человека», «Зачем так высоко поднимать ноги», «Как ногу задрала!», «Вот это да, Юлия, ты его сделала! Молодец!!», «Юля, как вы умеете зажигать. И такой серьезной быть одновременно», «Ну наконец пошла в отрыв», «Зажигалочка, да еще и на шпильках», — прокомментировали пост подписчики.

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