Андрей Малахов поделился снимком красавицы-жены с букетом ландышей из Красной книги

Телеведущий вместе со своей супругой уже десять лет.

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен вместе со своей красавицей-женой Натальей Шкулевой. В руках супруга звезды держит букет ландышей, которые занесены в Красную книгу.

«Уговариваю Ларису — легенду светской жизни Москвы на эксклюзивное интервью. Взял в помощь даже младшего редактора Наталью Шкулеву. Ларисе есть что рассказать». Андрей Малахов

«Андрей, у вас все получится. В своей профессии вы гений. Желаю вам удачи всегда и во всем», «Ваша жена Наталья — настоящая красотка. Очень гармонично смотритесь», «Андрей, никто не сможет устоять перед твоим обаянием», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свадьба Андрея Малахова и Натальи Шкулевой состоялась в 2011 году в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у пары на свет появился сын Александр. Добавим, что именно Андрей Малахов является крестным отцом детей музыканта Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина.

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