Снова вместе – снова рядом: Манукян продемонстрировал «королевские танцы» с Киркоровым

Блогер и музыкант Давид Манукян в Instagram продемонстрировал свои, как он их назвал, «королевские танцы» с певцом Филиппом Киркоровым. На кадрах две звезды в забавных нарядах вытанцовывают под веселую мелодию в квартире.

«Веселятся мальчишки», «Четкие ребята. Просто лучшие», «По-моему, поп-король готовит приемника трона», «Просто жгут пацаны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Давид Манукян несколько месяцев назад расстался со своей возлюбленной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Причем разрыв выдался скандальным — со взаимными упреками. Любопытно, что после ухода Бузовой из шоу «Дом-2» новым ведущим стал как раз Манукян.

Отметим, что Филипп Киркоров дружит, как с Манукяном, так и с Бузовой. Он оказался словно между двух огней. При этом смог сохранить лицо и не рассориться со звездами. При этом он предпочитает не называть причины разрыва между Бузовой и Манукяном.

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