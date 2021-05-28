«Восточные сказки»: Мерьем Узерли в прозрачных шароварах предстала в образе наложницы султанского гарема

В Storeis микроблога Мерьем Узерли поделилась пикантным снимком, позировав в соблазнительном восточном одеянии. При этом партнерша Халита Эргенча напомнила поклонникам наложницу из султанского гарема. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» облачилась в шифоновый костюмчик, состоящий из топика-зефирки и полупрозрачных шаровар, струящаяся ткань которых просвечивала упругие бедра и пышный «поплавок» Мерьем.

«Сулейман бы унес в свои покои», «Восточная сказка», «Ну как в нее не влюбиться?!», «Фигурка пышная, прям как у нашей Хюррем султан», «Мда… Махидевран такие сдобные булочки и не снились», «Тут бы любой падишах не устоял», «Ах, вот чем наша Хюррем обольстила своего султана», — пишут фолловеры.

Напомним, что у Мерьем Узерли есть двое детей — дочки Лара и Лили. Отца младшей актриса тщательно скрывает от прессы и поклонников. Халит Эргенч, который сыграл роль султана Сулеймана, счастлив в отношениях с Бергюзар Корель. Они познакомились на съемках турецкого сериала «1001 ночь». Ради возлюбленной актер даже ушел от жены. Бергюзар подарила мужу двоих детей: сыновей — Хана и Али.

Поговаривают, что Корель сильно ревновала Халита к Узерли, когда они вместе снимались в сериале «Великолепный век». Страстные объятия и поцелуи, а также признания в любви доводили Бергюзар до слез. Она не могла спокойно смотреть, как ее муж ласкает и читает стихи, любуясь красотой другой не менее эффектной женщины. Однако Мерьем утверждала, что в объятиях Халита ее сердечко не приходило в трепет. К своему партнеру она была явно равнодушна. И вообще на съемках больше общалась с Озаном Гювеном (Рустем паша).

Выдохнуть с облегчением Бергюзар Корель смогла только после того, как Узерли покинула сериал, а «возрастную» Хюррем сыграла Вахиде Гердюм.

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