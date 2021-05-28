Когда-то они были счастливы: Пугачева запечатлелась на архивном кадре с Киркоровым в Варне

Звезды отечественной эстрады состояли в браке с 1994 по 2005 год.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной уникальный кадр из прошлого. На снимке можно увидеть певицу рядом со своим четвертым мужем поп-королем Филиппом Киркоровым. Звезды находятся в болгарском городе Варна, куда они любили уезжать подальше от суеты и где всегда весело проводили время.

На фотографии Алла Пугачева в балахоне и солнцезащитных очках. Филипп Киркоров запечатлен в модных штанах и майке.

«Жизнь прекрасна. Варна», — кратко подписал кадр Роман Родин.

Напомним, что Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова в 1994 году. Официально они развелись через 11 лет, хотя уже с 2001 года Примадонна отечественной эстрады была рядом с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. Он, как известно, является ее пятым мужем. У пары двое замечательных детей – Лиза и Гарри. А вот в браке с Киркоровым у Пугачевой наследников не было.

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