«Жалко было Горшка»: Иосиф Пригожин вспомнил, как продюсировал «Король и шут»

В новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити», гостями которого стали певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, неожиданно зашел разговор о наркотиках. Известный продюсер признался, что, когда у него был большой музыкальный лейбл, и к нему приходили артисты с признаками употребления запрещенных веществ, он сразу отказывался подписывать контракт.

«Когда на моем лейбле выходили «Король и шут», мне жалко было Горшка, потому что вот эта фигня его погубила, — рассказал Пригожин. — Он бы мог жить, работать…» «Да ладно! К тебе на лейбл приходили «Король и шут»?» — удивился ведущий шоу Максим Галкин. «Потому что я их выпускал. И «Сплин» я выпускал, — подчеркнул продюсер и продолжил говорить о солисте «КиШ». — Он хороший парень был. Я помню, как бегал к Козыреву (музыкальный критик, продюсер. — Прим. авт.) и год ставил песню «Ели мясо мужики».

Кстати, присутствовавшие в студии молодые звезды из Интернета Instasamka и ее муж Moneyken, стали переспрашивать, кто такие «КиШ» и Горшок. 20-летним модным блогерам такие личности, оказывается, уже не знакомы.

Напомним, рок-группа «Король и шут» существовала с 1988 по 2013 год. Ее история закончилась со смертью фронтмена коллектива Михаила Горшнева по прозвищу Горшок. Артист умер в 39 лет, приняв алкоголь и сильнодействующее вещество.

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