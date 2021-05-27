«Билан? Панайотов?»: певица Instasamka не смогла вспомнить, кто пел «Зеленоглазое такси»

В новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити» напротив певицы Валерии и ее мужа разместилась со своим молодым супругом популярная блогерша, начавшая музыкальную карьеру, Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева). 21-летняя девушка ловко отгадывала треки рэперов, а вот когда зазвучал кавер на ретропесню, не смогла блеснуть эрудицией.

Максим Галкин поставил участникам выпуска современную версию песни «Зеленоглазое такси» в исполнении группы IOWA. Все узнали хит, но никто из присутствующих не смог отгадать певицу.

«Оригинал лучше, сто процентов, — заявила Instasamka, как только ведущий остановил музыку. — Испортили, испоганили песню».

Галкин тут же спросил у молодой звезды, помнит ли она, кто исполнял оригинальную композицию. Девушка ответила, что не помнит певца, но знает, как звучит изначальная версия.

Ведущий в своей пародийной манере попытался подсказать блогерше имя исполнителя.

«Каналья! — выкрикнул Галкин. — Констанция!» «Мушкетеры! Д’Артаньян!» — добавил Иосиф Пригожин. «Билан? Панайотов?» — переспросила Instasamka, когда Валерия уже стала шептать ей фамилию Боярского.

Но имя Михаила Сергеевича девушка так и не назвала.

После Галкин спросил у нее, почему в этой песне такси «зеленоглазое». Дарья предположила, что у водителя были зеленые глаза, или фары у машины обладали таким цветом.

Кстати, обсуждая трек, Валерия призналась, что ей даже оригинал никогда не нравился, хотя она очень любит Боярского. В итоге обе артистки поставили композиции достаточно низкие оценки.

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