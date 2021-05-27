«Билан? Панайотов?»: певица Instasamka не смогла вспомнить, кто пел «Зеленоглазое такси»

В новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити» напротив певицы Валерии и ее мужа разместилась со своим молодым супругом популярная блогерша, начавшая музыкальную карьеру, Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева). 21-летняя девушка ловко отгадывала треки рэперов, а вот когда зазвучал кавер на ретропесню, не смогла блеснуть эрудицией.
Максим Галкин поставил участникам выпуска современную версию песни «Зеленоглазое такси» в исполнении группы IOWA. Все узнали хит, но никто из присутствующих не смог отгадать певицу.
«Оригинал лучше, сто процентов, — заявила Instasamka, как только ведущий остановил музыку. — Испортили, испоганили песню».
Галкин тут же спросил у молодой звезды, помнит ли она, кто исполнял оригинальную композицию. Девушка ответила, что не помнит певца, но знает, как звучит изначальная версия.
Ведущий в своей пародийной манере попытался подсказать блогерше имя исполнителя.
«Каналья! — выкрикнул Галкин. — Констанция!»
«Мушкетеры! Д’Артаньян!» — добавил Иосиф Пригожин.
«Билан? Панайотов?» — переспросила Instasamka, когда Валерия уже стала шептать ей фамилию Боярского.
Но имя Михаила Сергеевича девушка так и не назвала.
После Галкин спросил у нее, почему в этой песне такси «зеленоглазое». Дарья предположила, что у водителя были зеленые глаза, или фары у машины обладали таким цветом.
Кстати, обсуждая трек, Валерия призналась, что ей даже оригинал никогда не нравился, хотя она очень любит Боярского. В итоге обе артистки поставили композиции достаточно низкие оценки.