Сколько нежности и любви: муж Юлии Липницкой взял на руки их общую дочурку Каталину

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая в сторис Instagram поделилась красивым кадром, на котором можно увидеть ее мужа Владислава Тарасенко с их общей дочуркой Каталиной. Девочке в июне исполнится годик.

На кадре фигурист Владислав Тарасенко нежно удерживает на руках свою наследницу. В его взгляде, который он устремил на дочь, много любви и нежности. Молодая семья счастлива.

Напомним, что отношения Владислава Тарасенко и Юлии Липницкой зародились несколько лет назад. Они вместе выступали и тренировались в группе прославленной наставницы Этери Тутберидзе. Вскоре после завершения карьеры Липницкая и Тарасенко сыграли свадьбу.

Добавим, что Юлия Липницкая сейчас входит в тренерский штаб двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее она с успехом выступала в его ледовых шоу, на которых всегда были аншлаги.

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