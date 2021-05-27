Юлин голос: Вера Алдонина пронзительно спела перед выпускниками на «Последнем звонке» в школе

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, четырнадцатилетняя Вера Алдонина, пронзительно спела перед выпускниками на «Последнем звонке» в своей школе «Интеграция XXI век». Запись появилась в Instagram на фанатской страничке девушки.

Ребята с трепетом слушали Веру, которая, надо сказать, отлично поет и, возможно, пойдет по стопам своей звездной мамы.

«Даже мурашки пошли по коже, когда слушаешь пение Верочки», «Умница, Верочка. Юлин голос. Пусть у нее все получится в этой жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою единственную дочь певица Юлия Началова родила в 2006 году от известного в прошлом футболиста московского ЦСКА Евгения Алдонина. Правда, уже через несколько лет после появления на свет наследницы звездная пара развелась. Сейчас Вера Алдонина живет в доме у своих бабушки и дедушки. Ей так удобнее добираться до школы, которая находится поблизости.

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