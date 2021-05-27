«Я знаю, что передано мне от папы»: Шукшина поделилась редким кадром с молодыми родителями

Актриса Мария Шукшина в Instagram поделилась редким кадром, на котором можно увидеть ее еще достаточно молодых родителей — актрису Лидию Федосееву-Шукшину и писателя Василия Шукшина. Фото было сделано в начале семидесятых годов прошлого века.

Как отметила Мария Шукшина, которой исполнилось 54 года, она всегда была мечтательной девушкой. Хотела, чтобы мир был лучше, но он становился, как она считает, с годами только хуже. По словам Марии Шукшиной, она всегда много работала, поэтому жила в достатке. При этом совесть никогда не позволяла ей упиваться этим достатком.

«Я знаю, это передано мне от папы. Любовь к людям, жалость к ним, неспокойное совестливое существование и отторжение тучной, богатой жизни при всех данных мне от Бога возможностях». Мария Шукшина

Напомним, что отец Марии Шукшиной ушел из жизни, когда ей было всего семь лет. Актриса всегда с трепетом вспоминает знаменитого папу и с болью в сердце рассказывает о его жизни.

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