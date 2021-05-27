«Вкололи парафина в плечи»: Денис Шальных показал вблизи свои многочисленные татуировки

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в Instagram показал вблизи свои многочисленные татуировки. Практически все тело молодого человека в наколках.

«Вкололи парафина в плечи. Вроде получилось норм. Пару имплантов в икры надо еще. Все как пела певица Бьянка. «В городе нашем есть веселая улица. Тут парни гламурные, девчонки фигурные. Никто тут не хмурится, мы дружим всей улицей». Денис Шальных

Интересно, что Денис Шальных закрыл свою страничку от комментариев. Видимо, не захотел нарываться на критику.

Напомним, что Елена Яковлева родила сына Дениса от своего второго мужа, актера Валерия Шальных. Что касается наследника звезды, то он учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания на Большой Полянке в Москве. Затем обучение в вузе мужчина бросил. Известно, что Денис Шальных занимается культуризмом. У него есть девушка, у которой, кстати, нет на теле ни одной татуировки.

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