«Спасибо за душевный вечер»: невестка Орбакайте позировала с мужем и свекровью после юбилея

Жена музыканта Никиты Преснякова, Алена Краснова, в Instagram поблагодарила свою свекровь, певицу и актрису Кристину Орбакайте, за незабываемый праздник, который она устроила в честь своего пятидесятилетия. Краснова разместила снимок, на котором позирует с мужем и свекровью.

«Спасибо Кристине Орбакайте за душевный вечер. Любим!» Алена Краснова

«Кристина, сама красота и очарование», «Прекрасное платье. Счастья вам», «Все как на подбор. Невероятно красивая семья», «Как ровесники. Поздравляем Кристину», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в честь своего пятидесятилетия старшая дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой закатила красивую вечеринку в одном из ресторанов Москвы. На праздник к ней пожаловали самые близкие для нее люди, друзья и родственники. Интересно, что на вечеринке впервые за долгое время встретились Алла Пугачева и ее четвертый муж Филипп Киркоров, у которых в последнее время были достаточно натянутые отношения.

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