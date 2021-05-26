Словно без юбки: Бузова в полупрозрачном платье с бахромой и алых ботфортах предстала в Кремле

Ольга Бузова всегда умела выделяться. Она старается следить за своей внешностью и любит наряжаться. Недавно девушка отдохнула в Крыму, где набралась сил. А вернувшись в Москву она стала готовится к возращению к плодотворной работе. Этой весной она уже ездила в Екатеринбург, где впервые за долгое время выступила для поклонников. А 26 мая ей снова представилась возможность спеть на публике.

На этот раз Ольга оказалась на главной сцене страны. Она приехала в Кремлевский дворец. «Принимай меня», — заявила телеведущая. Оказалось, что она приняла участие в концерте, посвященному профессиональному празднику предпринимателей. Ведущими вечера стали Елена Летучая и Игорь Верник.

На этот раз артистка выбрала неожиданный наряд. Она запечатлелась в коридоре Кремля в полупрозрачном алом платье с бахромой вместо юбки и ботфортах на шпильке. Колготки в сетку дополняли образ. Откровенный наряд подчеркнул точеные формы девушки. Она сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.

«Я в Кремле», — похвасталась звезда.

Ольга исполнила свой хит «Танцуй под Бузову». Вместе с коллективом она зажигательно двигалась на сцене. Многие ждали ее выступления. А вот пользователи Сети раскритиковали наряд артистки. «Хорошо, что одетая», «Оля, а юбка?», «Срам, так выступать в Кремле», «Ну прикрылась бы», «И это весь костюм?», «Оля, как всегда», «Костюм по художественной гимнастике», — стали писать подписчики. Добавим, что также приняла участие в концерте Ани Лорак. Она предпочла надеть брючный костюм с блестками.

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