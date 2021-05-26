Чарльз или Уильям: имя будущего короля Великобритании первой узнает придворная мастерица

В апреле Елизавета II отметила свое 95-летие и пока не собирается уходить с престола. Несмотря на похороны мужа и траур, королева нашла в себе силы вести активную жизнь. Недавно она отметилась в парламенте, на днях – на авианосце.

Тем не менее, вопросы о том, кто же займет трон в случае ее кончины – возникают все чаще. Первым в очереди на трон стоит ее старший сын – принц Чарльз. Вторым – его старший сын, принц Уильям. Многие эксперты склоняются к тому, что именно 38-летний герцог Кембриджский может стать следующим королем Великобритании.

Insider пишет, что в числе первых, кто узнает об этом, будет Хлоя Сэвидж. Она швея, работавшая над вышивкой свадебных платьев Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Сэвидж входит в число мастеров Королевской школы рукоделия, которая вышивает коронационные мантии с тех пор, как Эдуард VII стал королем в 1901 году после смерти королевы Виктории.

«Если королем будет Чарльз, то это будет только одна мантия, потому что Камиллу короновать нельзя, так как она разведена. А если королем станет Уильям, то мантию нужно будет шить и для Кейт, потому что она станет королевой», — цитирует издание Сэвидж.

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