«Не можем разойтись»: Орбакайте в силуэтном мини-платье и ботильонах со стразами снялась с родными

Певица приняла участие в шоу «Сегодня вечером», которое ведет Максим Галкин. Также на съемке отметились Алла Пугачева, Дени Байсаров и Михаил Земцов.

Кристина Орбакайте этой весной радует публику, так как снова приехала в Москву, посещает разные мероприятия и играет на сцене театра. А 25 мая певица организовала вечеринку в честь своего юбилея. В белоснежном платье в пол она встречала гостей. Ее поздравили не только друзья, но и родные. Алла Пугачева в пышном платье, сшитом Валентином Юдашкиным, пришла на банкет и произнесла трогательную речь, а потом танцевала с мужем Максимом Галкиным.

Именно на празднике Алла Борисовна увиделась с Филиппом Киркоровым. С бывшим мужем она несколько лет не пересекалась на мероприятиях. Но они тепло пообщались. А на следующий день семья снова собралась вместе. На этот раз они снялись в передаче «Сегодня вечером», которую ведет Галкин. Пугачева показала плечи в шелковом костюме в полоску. А Орбакайте облачилась в черное мини-платье с принтом и ботильоны на шпильке, украшенные стразами.

Не только Киркоров появился в студии, но и муж именинницы Михаил Земцов и сын Дени. А вот еще один сын Никита Пресняков улетел в Сочи, поэтому в студии его не было.

«Как „второй день свадьбы“… Не можем разойтись после праздника в честь дня рождения и юбилея Кристины… Смотрите эфир „Сегодня вечером“ с Максимом Галкиным на Первом 29 мая. Расскажем все секретики об Кристине Орбакайте и споем », — поделился Филипп Бедросович.

Поклонники восхитились дружной семьей. «И это прекрасно! Не расходитесь!», «Кристина — шикарная женщина», «Все красивые», «Алла Борисовна!!! Вы в этом костюме просто великолепно», «Все шикарные», — прокомментировали пост подписчики.

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