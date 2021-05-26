Виктория, Мэри, Элизабет: как могут назвать дочь Меган Маркл и принц Гарри

Герцоги Сассекские станут родителями во второй раз в начале лета.

В скором времени принц Гарри и Меган Маркл станут родителям во второй раз. Супруги готовятся к рождению дочери, которая должна появиться на свет в начале лета. Пол будущего ребенка они рассекретили в начале марта, во время интервью Опре Уинфри. Какое имя герцоги выбрали для дочери – пока неизвестно. Но People предлагает несколько вариантов, которые, скорее всего, интересуют молодых родителей.

«За последние 200 лет королевская семья отдавала предпочтение небольшой группе женских имен, причем, Виктория была самой популярной среди них. С начала XIX века это имя давали королевским младенцам девять раз», — пишет издание.

Другим популярным в королевской семье именем является Мэри. Его носили семь королевских девочек. После нее в списке значатся Александра, Луиза, Элизабет, Алиса, Маргарет, Шарлотта и Августа.

Учитывая то, что герцоги не придерживались королевских традиций, когда давали имя своему первенцу Арчи, то, возможно, и на этот раз они выберут совершенно другое, никак не связанное с дворцом.

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