«Ох и виды»: Ходченкова в облегающих шортах и на шпильках изящно блеснула бедрами на пилоне

Светлана Ходченкова не скрывает, что ее часто зовут на съемки. За годы работы в кино она успела отметиться в десятках разных картин. А недавно девушку утвердили на роль Анны Карениной в сериале Netflix. Более того, ее не раз признавали одной из самых привлекательных отечественных актрис. Примечательно, что о личной жизни она не рассказывает. Зато артистка все чаще выходит в свет и примеряет женственные наряды.

По всей видимости, к лету Светлана давно готова. Уже не первый год она ходит на занятия по pole dance. Девушка тренируется танцевать на пилоне. На днях актриса решила похвастаться своими достижениями. Сначала она опубликовала видео, на котором эротично танцует на полу, облаченная в лиф и облегающие шорты. Ходченкова грациозно изгибалась и демонстрировала стройные ноги. Она собрала волосы в хвост и кокетливо виляла бедрами.

Потом актриса решила еще больше удивить поклонников. На фото она буквально висела на пилоне вниз головой, скрестив ноги. Светлана засветила всю красоту своей фигуры. Поклонники пришли в восторг не только от физической подготовки 38-летней звезды, но и ее грации.

«Какая красотка», «Очень хороша», «Вот это прогиб», «Ох и виды», «Ваши ноги идеальные», «Света, с такой фигурой нужно на пидиум», «Безупречная», «Уже пора выступать в клубах, красоту надо показывать», «Роскошная кошечка», «Как вас украсть?», «Сильная и красивая», — стали писать пользователи Сети.

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