«Именинница была сногсшибательна»: Пригожин показал дорогих гостей на юбилее Орбакайте

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram показал тех, кто пришел поздравить с 50-летием дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой актрису и певицу Кристину Орбакайте.

В зале, в частности, присутствовали сам Пригожин с женой певицей Валерией, композитор Игорь Крутой с супругой, юморист Александр Ревва с женой Анжеликой и многие другие известные в мире шоу-бизнеса личности.

«Вчера был невероятный вечер. Именинница Кристина Орбакайте была сногсшибательна. Большая артистка, добрая, независтливая, трудолюбивая и порядочная. Таких в шоу-бизнесе немного». Иосиф Пригожин

Напомним, что в ресторане, где состоялось торжество, произошло первое за долгое время общение певицы Аллы Пугачевой со своим четвертым мужем поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Не исключено, что именно Орбакайте стала тем связующим звеном, которое помирило звезд. По слухам, между Пугачевой и Киркоровым пробежала более года назад черная кошка и они не разговаривали.

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