«У-ля-ля-ля»: Орбакайте в серебристом мини-платье и лаковых ботфортах блеснула хрупкой фигурой

Кристина Орбакайте привыкла к частым поездкам. Она живет в США с семьей, но регулярно возвращается на родину. Этой весной певица снова оказалась в Москве. Она выступала в театре, снималась в фотосессиях, а также готовилась в юбилею. 25 мая артистка закатила белую вечеринку, на которую пригласила родных и близких. Она собрала большое количество гостей в загородном ресторане.

Сначала Кристина предстала в белом платье в пол с воротником-хомутом. Наряд в греческом стиле подчеркнул ее стройную фигуру. Певица также завила локоны и сделала неброский макияж. Она позировала с гостями для фото. Ее поздравили Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, сыновья Дени и Никита, а также многие другие известные персоны.

Когда все разместились за столиками, Орбакайте вышла на сцену. Она облачилась в серебристое мини-платье и черные лаковые ботфорты. Наряд с акцентом на ее хрупкой фигуре оживал при каждом движении за счет блесток. Артистка зажигательно двигалась и порадовала всех новой песней «Я — Кристина Орбакайте» с припевом «У-ля-ля-ля! Вот такие вот делишки. Портить не хочу нервишки. У-ля-ля-ля! Без меня жить привыкайте. Мое имя не забудь! Я — Кристина Орбакайте».

После фееричного выступления именинница облачилась в атласный комбинезон с широкими брюками и глубоким декольте. Она принимала поздравления, танцевала и наблюдала за выступлениями гостей. В этот вечер на сцену поднялись: Филипп Киркоров, Валерия, Игорь Крутой, Никита Пресняков, а также Александр Ревва. Праздник завершился многоярусным тортом, который все хотели попробовать.

Смотрите также: