«Он был самым близким для меня человеком»: Дмитрий Тарасов показал редкий снимок своего отца

Алексей Тарасов ушел из жизни в 2011 году, незадолго до свадьбы своего сына с телеведущей Ольгой Бузовой.

Футболист Дмитрий Тарасов в сторис Instagram опубликовал снимок своего отца Алексея, который ушел из жизни в 2011 году. В то время спортсмен как раз готовился к свадьбе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

«Если вспоминать отца, то он был самым близким для меня человеком. Я делился с ним всем. Именно он прививал мне дисциплину, учил никогда не опаздывать, держать свое слово. И я буду такие же ценности передавать своему сыну». Дмитрий Тарасов

Напомним, что недавно Дмитрий Тарасов узнал о третьей беременности своей нынешней жены — модели Анастасии Костенко. Она должна через несколько месяцев подарить ему мальчика. У пары пока подрастают две девочки.

За плечами Дмитрия Тарасова до встречи с Анастасией Костенко два неудачных брака. Кроме Бузовой, он был женат на Оксане Пономаренко. В 2009 году у пары на свет появилась дочка Ангелина, с которой долгие годы спортсмену не давали видеться.

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