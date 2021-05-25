Во всей красе: Глюкоза засветила «сочную» фигуру в откровенном наряде с прозрачной юбкой

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, с малых лет снималась в кино, а также отметилась в «Ералаше». Потом она стала популярной певицей, исполняя хит «Я гуляю с доберманом». Если сначала девушка скрывала внешность, то потом стала для многих эталоном женственности. Примечательно, что она мама двоих детей и жена бизнесмена. Однако артистка не стесняется хвастаться своей красотой.

Этой весной Глюкоза часто загорала в купальнике на лужайке, но 25 мая у нее появилась возможность выйти в свет. Певица отправилась на pre-party фестиваля «Жара», который каждый год организовывает Эмин Агаларов. На ковровой дорожке девушка смогла выделиться, так как пришла в откровенном наряде. Она позировала в платье с верхом в виде разрезанного боди и прозрачной юбки. Наталья сверкнула точеной фигурой и пышным бюстом.

Стоит отметить, что в точно таком же платье недавно отметилась Меган Фокс. Американская актриса тоже может похвастаться идеальными формами. На мероприятии присутствовал корреспондент портала Teleprogramma.pro. Выяснилось, что Глюкоза не появится на некоторых важных премиях, так как снова снимается в кино.

«Не попадаю на премию „Муз-ТВ“. С 23 по 27 снимается новая картина. Это доброе семейное кино», — пояснила она. «Наряд я выбрала быстро. Он быстро на меня наделся. К слову, хожу в спортзал. Вот так готовлюсь к юбилею», — добавила певица.

Все присутствующие были сражены ее образом. На прелести Глюкозы любовались гости вечеринки. У некоторых мужчин буквально отвисали челюсти от такой красоты.

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