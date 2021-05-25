«Так сказать, послушалась»: Гагарина в платье с глубоким декольте похвасталась наливным бюстом

Полина Гагарина не скрывает, что много работает над своей фигурой. Многие помнят, как певица выглядела во время съемок «Фабрики звезд». Тогда она могла похвастаться пышными формами. А после первых родов артистка занялась спортом и стела следить за питанием. В итоге теперь она одна из самых стройных девушек в российском шоу-бизнесе. А после второго развода блондинка стала еще больше внимания уделять внешности и сменила гардероб.

Примечательно, что Полина любит носить сарафаны и платья. Поклонники не раз нелестно отзывались о певице, так как у нее маленькая грудь. Однако девушка не собиралась ничего в себе менять, тем более, эту часть тела. Однако во время примерки нового наряда артистка внезапно похвасталась наливным бюстом. Гагарина облачилась в белоснежное силуэтное платье с глубоким декольте и показала пышную грудь.

«По просьбам трудящихся, добавила! А то вы очень волновались, и я, так сказать, послушалась», — шутливо заявила звезда.

Поклонники предположили, что Полина могла воспользоваться пуш-апом, а также другими женскими хитростями, чтобы преобразить фигуру. При этом многие фанаты заверили, что любят певицу независимо от того, как она выглядит. «Какая классная», «Шикарное платье», «А лицо не показали, может это и не вы», «Не верим! Вы и так хороша», «Откуда взялись такие?», «Как? Так прям нечо», «Полина, вы прекрасны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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