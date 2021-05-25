«С трепетом вспоминаю «Данаю»: Бледанс показала «горячие» фото с Орбакайте во время репетиций

Как отметила актриса, она желает коллеге быть всегда такой же энергичной и целеустремленной.

Актриса Эвелина Бледанс в Instagram разместила серию фотографий, на которых запечатлена вместе со своей подругой Кристиной Орбакайте. Вместе они играли в спектакле «Даная». Бледанс тепло поздравила коллегу с пятидесятилетием. На снимках они запечатлены в достаточно откровенных топиках. Фото, надо сказать, получились достаточно «горячими».

«Кристиночка, дорогая! С Днем рождения! С трепетом вспоминаю нашу «Данаю». Оставайся всегда такой энергичной и целеустремленной! Пусть дети радуют, а родные будут здоровы! Люблю всем сердцем!»

Эвелина Бледанс

Сказала нежные слова в Instagram в адрес подруги и жена композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова. Она отметила, что исполнительница очень заботливая мама. Вместе с мужем они просто обожают старшую дочь Аллы Пугачевой.

Напомним, что свое пятидесятилетие Кристина Орбакайте собирается отмечать с самыми близкими людьми: мамой, детьми, мужем. Ранее она говорила, что устроил вечеринку по этому случаю в одном из заведений столицы.

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