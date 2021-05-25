«Быть тебе ангелом на земле»: Буйнов отметил, что у Орбакайте нет возраста

25 мая отмечает юбилей певица Кристина Орбакайте. В 2021 году ей исполнилось 50 лет, во что трудно поверить, глядя на ее внешность. Не верит и давний друг и коллега артистки Александр Буйнов. Поздравляя именинницу в Instagram, исполнитель признался, что никогда не задумывался о том, сколько Кристине лет, — для него она вне возраста.

«Возложил бог длань свою на головку этой девчонки и сказал: «Быть тебе ангелом на земле… Без возраста, но проживать ты будешь жизнь как женщина, со всеми радостями и горем, и будешь ты сильной и красивой, и будет счастье тебе в любви, детях и друзьях твоих!» — многозначительно написал 71-летний певец.

Буйнов пожелал Орбакайте долгой и счастливой жизни, и чтобы болезни обходили ее стороной, а в конце поста признался в любви.

Напомним, что месяц назад Александр присутствовал на дне рождения матери Кристины — Аллы Пугачевой. Мужчина всегда желанный гость на праздниках звездного семейства.

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