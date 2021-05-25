«Низкий поклон маме и папе»: Цой красивыми словами поздравила с юбилеем Орбакайте

Певица Анита Цой в Instagram тепло поздравила с днем рождения свою коллегу Кристину Орбакайте, которой исполнилось 50 лет. Она заметила, что к круглой дате исполнительница подошла настоящей отличницей, которая создала около себя прекрасную, дружную и любящую семью.

Как отметила Анита Цой, Кристина Орбакайте замечательная мама, жена и дочь. Звезда исполнительницы продолжает гореть на сцене всеми огнями радуги и освещать путь любящим зрителям. С годами, как добавила Цой, ее подруга становится ценнее и лучше, как дорогое коллекционное вино.

«Пусть так будет всегда! Крепкого здоровья и побольше земных радостей! Новых хитов и больших ролей в театре и кино! Любви и процветания! Низкий поклон маме и папе! Будьте все счастливы!» Анита Цой

Напомним, что свою старшую дочь примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева родила в далеком 1971 году от первого мужа — артиста цирка Миколаса Орбакаса. Уже через несколько лет после рождения Кристины с мужем яркая исполнительница рассталась.

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