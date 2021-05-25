«Твори, радуй нас новыми песнями!»: Редель тепло и нежно поздравила Орбакайте с юбилеем

Близкая подруга певицы Аллы Пугачевой бизнесвумен Алина Редель в Instagram тепло и нежно поздравила актрису Кристину Орбакайте с пятидесятилетием. Она поделилась кадром, на котором запечатлена вместе с певицей, а также ее звездной мамой.

«Талантливую, стильную, красивую, нежную Кристиночку с юбилеем! Твори, радуй нас новыми песнями! Будь счастлива и любима!» Алина Редель

«Кристину с юбилеем. Новых творческих успехов», «Хороший человек, Кристина. Талантливый и счастливый», «Пусть у Кристины все будет прекрасно в этой жизни. Она, конечно, невероятная женщина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте собирается отметить свой юбилей в обществе самых близких людей. На ее празднике будут обязательно присутствовать мама с мужем, юмористом Максимом Галкиным, а также дети — дочка Клава и сыновья Никита и Дени.

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